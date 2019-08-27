Португалия: украинская пара оставила ребенка одного без еды и воды

Вторник, 27 Август 2019 Португалия Португалия

Португалия: украинская пара оставила ребенка одного без еды и воды

Малыш плакал на балконе и этим привлек внимание прохожих.

Полиция Лиссабона устанавливает точные обстоятельства происшествия с трехлетним ребенком. 24 августа в районе Эштрела в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир ребенок оставлен без присмотра взрослых. Малыш плакал на балконе и этим привлек внимание прохожих.

Полицейские при помощи спецтехники сняли ребенка с балкона, поскольку тот находился в опасности. Сообщается, что ребенок был напуган, на его лице были обнаружены красные пятна от солнечных ожогов.

Вскоре после этого были арестованы родители ребенка - 27-летний мужчина и 28-летняя женщина. По предварительной информации, это семейная пара из Украины. Однако, официально эта информация не подтверждена. По данным полиции, молодые родители оставили ребенка одного в пятницу вечером, 23-го августа, найти их удалось лишь на следующий день около 3 часов дня.

Ребенок был доставлен в больницу Hospital Dona Estefânia после чего он был направлен в один из городских приютов.

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