Португалия: улучшенные условия труда для уборщиков

В результате подписания соглашения между профсоюзами и Ассоциацией по обслуживанию объектов (Associação Portuguesa de Facility Services) условия труда и зарплата улучшится для 40 тысяч уборщиков промышленных объектов. Об этом сообщает новостное агентство Lusa.



Документ был подписан тремя профсоюзами (Sindicato dos Trabalhadores dos Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza e Atividades Diversas (STAD), Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores dos Escritórios e Serviços (Fetese) и Ассоциацией по обслуживанию объектов (APFS). Он вступает в силу 1 января 2020 года. В соглашении указано, что теперь работники высшего звена (супервайзеры) должны получать 1100 евро, тогда как на данный момент их заработная плата меньше 900 евро. Также документ гарантирует, что начинающие работники будут получать больше минимальной зарплаты.



Кроме того, оплата питания возрастет с 1,85 евро в день до 3 евро в 2020 году и до 3,5 евро в 2021 году. А те, кто работает по воскресеньям, с января могут расчитывать на 16% прибавки к зарплате.