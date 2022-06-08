Португалия: умерла художница Паула Регу

Среда, 08 Июнь 2022 Португалия Португалия

Португалия: умерла художница Паула Регу

Правительство объявило национальный день траура.

Португальская художница скончалась утром 8 июня 2022 года в Лондоне в возрасте 87 лет.

По словам галериста Руи Брито, художница «умерла мирно дома, с детьми».

Паула Рего училась в 1960-х годах в Школе искусств Слэйда в Лондоне. Позже, с 1970-х годов, она поселилась в столице Великобритании на постоянной основе, но с регулярными визитами в Португалию.

Паула Регу - одна из самых известных и награжденных португальских художников на международном уровне.

Родившаяся 26 января 1935 года в Лиссабоне, она была удостоена, среди прочего, премии Тернера в 1989 году и Гран-при Амадео де Соуза-Кардосо в 2013 году, а также была отмечена Большим крестом Военного ордена. Сантьяго-да-Эшпада в 2004 году.

В 2010 году он получил от королевы Изабеллы II Орден Британской империи со степенью офицера за вклад в искусство.

В 2019 году он получил медаль за культурные заслуги от правительства Португалии.

Премьер-министр Антониу Кошта сообщил, что правительство решило объявить день национального траура в связи со смертью художницы Паулы Регу, отметив ее как художницу исключительного качества и с большим международным признанием.

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