Португалия: уникальный сорт яблок вернется в Моншике

Яблонь, дающих так называемую «Перу-де-Моншике», было совсем немного, и они почти исчезли с одноименных гор после пожаров 2018 года.

Однако муниципалитет Моншике и Региональное управление сельского хозяйства Алгарве подписали протокол, чтобы попытаться возродить почти утраченную культуру: «Перу-де-Моншике», традиционное фруктовое дерево из Алгарве.

К счастью, в агроцентре Тавира хранятся коллекции из сотен традиционных фруктовых деревьев Алгарве. Теперь на земле, принадлежащей муниципалитету Моншике, в районе, прилегающем к монастырю Носса-Сеньора-ду-Дештерру, несколько деревьев этого сорта будут высажены и создадут особый показательный центр. «Это место для демонстрации и распространения сорта, чтобы фермеры в Моншике или в других частях Алгарве могли снова посадить его на своих полях», - поясняют организаторы.

«Перу-де-Моншике», представляющая собой не более чем яблоко с желтым оттенком, любит солнце, но также любит холод. Самая главная его характеристика - интенсивный запах. Его консервация в старину проводилась традиционным способом - «навесом». Он состоял в том, чтобы связывать плоды за плодоножки группами по 20 или 30 штук и подвешивать их под крышами домов, что придавало аромат комнатам.

Плоды, собранные осенью, держались не менее пяти месяцев. Эта практика вышла из употребления в последние десятилетия, и в настоящее время производство этих фруктов в муниципалитете Моншике значительно сократилось. Однако это часть наследия, которое не хотят терять ни муниципалитет, ни сельскохозяйственные службы Алгарве.