Португалия: университет Коимбры начинает борьбу с ожирением

Проект под руководством Университета Коимбры (UC) объединяет 18 учреждений из восьми европейских стран, он получит 9,5 миллионов евро в течение пяти лет на борьбу с ожирением у детей и молодежи.

Проект под названием «PAS GRAS: снижение метаболических рисков, экологических и поведенческих детерминант ожирения у детей, подростков и молодых людей» возглавляет Пауло Оливейра, исследователь и вице-президент центра нейробиологии и клеточной биологии Университета Коимбры.

«PAS GRAS заполнит критические пробелы в диагностике и прогнозировании ожирения и предоставит набор инновационных инструментов и мер, которые могут способствовать принятию и поддержанию образа жизни, противодействующего избыточному весу», - объясняет руководитель проекта.

«PAS GRAS» объединяет партнеров из восьми европейских стран и направлен ​​на разработку в течение пяти лет междисциплинарных исследований и инновационных стратегий, способных изменить парадигму профилактики и лечения ожирения, предоставляя практические решения для здоровой жизни в современном обществе, сообщается на веб- сайте университета.

Исследование позволит уточнить роль образа жизни, психического здоровья, семейных, социально-экономических и экологических факторов в развитии ожирения, а также взаимодействие с генетическими и метаболическими особенностями каждого человека.

На основе комплексного анализа множества параметров можно будет разработать персонализированную и надежную оценку повышенного риска ожирения и связанных с ним осложнений, к которым относятся, например, сердечно-сосудистые заболевания.

Исследование будет направлено на детей (3–9 лет), подростков (10–18 лет), молодых людей (19–25 лет) и их семьи с избыточным весом или ожирением.