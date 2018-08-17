Португалия: университет Коимбры выбыл из списка лучших в мире вузов

Академический рейтинг мировых университетов (AWUR), также известный как «Шанхайский рейтинг», удалил в 2018 году Университет Коимбры из списка 500 лучших вузов мира.

В настоящее время всего четыре вуза Португалии входят в этот рейтинг: Университет Лиссабона, Университет Порту, Университет Авейру и Университет Минью.

Университет Коимбры был включен в рейтинг в 2013 году. В 2017 году самый старый португальский университет попал только в самый последний интервал рейтинга, между 401 и 500 местами.

«Колебания значений были очень невелики, поэтому я убежден, что в следующем году мы вернемся в рейтинг AWUR», - сказал ректор Университета Коимбры Жуан Габриэл Силва, признав, что был удивлен результатом.

«Значительный рост азиатских университетов привел к тому, что многие североамериканские и европейские вузы потеряли место среди 500 лучших», - сказал он.

Десятка лучших в мире состоит из восьми университетов США и двух вузов Великобритании.

Оценка проводится ShanghaiRanking Consultancy. Среди проанализированных параметров - число бывших студентов и профессоров, получивших Нобелевские премии или медали Fields, а также исследования, проведенные в области математики, и количество статей, опубликованных в журналах Nature и Science.