Португалия: Университет Лиссабона расширяет набор на славянские языки

Многие студенты хотят ближе познакомиться с культурой России, Украины, Болгарии, Польши, Словении, Чехии и Хорватии.

С вступлением Болгарии в Европейский Союз в 2007 году кириллица стала третьим официальным алфавитом ЕС в дополнение к латинскому и греческому.

В 2019 году на курсе обучалось около 200 студентов с различными мотивами. Для одних это смешанные браки, другие стремятся выучить язык и культуру другой страны, сообщил директор Центра культуры и славянских языков на факультете письменности Георгий Ненов Христовский.

Некоторые начинают учиться по профессиональным причинам или потому, что намерены пройти программу Erasmus в одной из этих стран, где порой легче получить стипендию.

Набор должен был закончиться 9 октября, но в этом году было решено продлить срок. Посещение бесплатное, взимается только регистрационный сбор 20 евро.

Полный курс для большинства языков длится три года, исключение составляет только более сложный русский язык, который разделен на два уровня. Российские уроки являются наиболее популярными - не только потому, что Россия является «крупнейшей славянской страной в мире», но и потому, что в странах бывшего СССР многие жители говорят по-русски.

«Здесь, в Португалии, много русскоговорящих украинцев», - подчеркнул директор. Согласно официальной статистике, опубликованной на странице посольства, которая учитывает легализованных граждан, в 2018 году украинская община в Португалии составляла 29 218 человек.

Студенты, которые уже свободно владеют языком, могут сдавать только последние уровни.