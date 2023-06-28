Португалия: университет Порту обогнал коллег в рейтинге MIT

Согласно рейтингу QS World University Rankings (QSUR) 2024, опубликованному 27 июня, Университет Порту занимает 253-е место.

Вуз поднялся на 21 позицию по сравнению с предыдущим выпуском этого международного рейтинга высшего образования, который является результатом оценки эффективности 2963 учебных заведений по девяти показателям.

Рейтинг возглавляет Североамериканский Массачусетский технологический институт (MIT) , который занимает эту верхнюю позицию уже 12-й год подряд, за ним следуют два британских университета: Кембридж и Оксфорд.

В топ-10 также входят Гарвардский и Стэнфордский университеты, Имперский колледж Лондона, ETH Zurich (первое учебное заведение в континентальной Европе), Национальный университет Сингапура, UCL (Великобритания) и Университет Беркли в Калифорнии.

В Португалии и после Университета Порту следуют университеты Авейру (на 344 позиции), Коимбры (351), Нова-де-Лишбоа (400), Минью (611-620), ISCTE (751-760) и Католический университет Португалии (901-950).

Университет Сан-Паулу, занимающий 85-е место, со своей стороны является лучшим в Латинской Америке и лучшим в стране, где португальский язык является официальным.

Девять показателей, учитываемых при подготовке этого рейтинга, - это академическая репутация (30%), цитируемость профессоров (20%), репутация среди работодателей (15%), возможность трудоустройства (5%), соотношение между преподавателями и студентами (10%), иностранные студенты (5%), иностранные преподаватели (5%), исследования, проводимые в рамках международного сотрудничества (5%), и устойчивость (5%).