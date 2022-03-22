Португалия: университет Порту вложит 45 миллионов в обеспечение жильем
Университет Порту продвигает программу по решению проблемы нехватки доступного жилья.
Университет Порту (UP) имеет инвестиционный план на сумму почти 45 млн евро для решения серьезной проблемы нехватки студенческого жилья, надеясь профинансировать около двух третей этой суммы через План восстановления и устойчивости (PRR).
Но до завершения этих проектов, которые займут несколько лет, ректор Антониу де Соуза Перейра призывает к согласованной с муниципалитетами политике по стимулированию рынка аренды по контролируемым ценам.
После недавней реконструкции резиденций Alberto Amaral, Novais Barbosa, Campo Alegre I, Jayme Rios de Sousa e Ciências общей стоимостью в три млн евро высшее учебное заведение, в котором в настоящее время насчитывается около 1100 коек, продемонстрировало заинтересованность в строительстве трех новых резиденций и в реконструкции четырех существующих.
«Массовизация высшего образования приносит большее социальное разнообразие, что положительно, но может привести к увеличению числа нуждающихся студентов. Отсутствие доступного жилья является одной из самых больших социально-экономических проблем для студентов», - предупреждает Антониу де Соуза Перейра.
Что касается интернационализации, то среди студентов, обучающихся по программам мобильности, и других лиц, выбравших этот университет для обучения на курсах бакалавриата и магистратуры, иностранные студенты в настоящее время составляют около 20% от общего числа зачисленных, что на восемь процентных пунктов превышает статистику 2016 года.