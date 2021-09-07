Португалия: университеты увеличили число доступных мест на 3080

Высшие учебные заведения предоставили еще 3080 мест для первого этапа национального конкурса на поступление в ответ на рекордное количество кандидатов, большинство из которых в Порту и Лиссабоне.

Согласно данным, опубликованным Министерством науки, технологий и высшего образования, 52 963 начальных вакансий сейчас выросло более чем на три тысячи, что представляет собой рост на 6%.

Из общего числа 3080 вакансий наибольшее пополнение произошло в Порту и Лиссабоне: в Университете Порту будет доступно еще 414 мест, и еще 287 мест в Политехническом институте, в то время как в Лиссабонском университете будет добавлено 368 мест, а в Политехническом институте - 199.

Университет Алгарве также входит в число тех, в которые кандидаты сейчас с большей вероятностью поступят, с 250 дополнительными местами, как и в Авейру, где их будет на 219 больше.

Министерство также отмечает увеличение на 160 мест на курсах с более высокой концентрацией лучших студентов. Только одно учреждение - ISCTE в Лиссабоне - предпочло не делать никаких подкреплений.

В этом году на первый этап национального конкурса на поступление в университеты и политехнические институты было подано 63 878 заявок, что на 11 тысяч больше по сравнению с первоначально открытыми вакансиями и является самым высоким показателем с 1996 года.

Результаты первого этапа национального конкурса будут доступны 27 сентября 2021 года.