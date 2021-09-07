Португалия: университеты увеличили число доступных мест на 3080
Это серьезно увеличивает шансы абитуриентов на поступление уже на первом этапе.
Высшие учебные заведения предоставили еще 3080 мест для первого этапа национального конкурса на поступление в ответ на рекордное количество кандидатов, большинство из которых в Порту и Лиссабоне.
Согласно данным, опубликованным Министерством науки, технологий и высшего образования, 52 963 начальных вакансий сейчас выросло более чем на три тысячи, что представляет собой рост на 6%.
Из общего числа 3080 вакансий наибольшее пополнение произошло в Порту и Лиссабоне: в Университете Порту будет доступно еще 414 мест, и еще 287 мест в Политехническом институте, в то время как в Лиссабонском университете будет добавлено 368 мест, а в Политехническом институте - 199.
Университет Алгарве также входит в число тех, в которые кандидаты сейчас с большей вероятностью поступят, с 250 дополнительными местами, как и в Авейру, где их будет на 219 больше.
Министерство также отмечает увеличение на 160 мест на курсах с более высокой концентрацией лучших студентов. Только одно учреждение - ISCTE в Лиссабоне - предпочло не делать никаких подкреплений.
В этом году на первый этап национального конкурса на поступление в университеты и политехнические институты было подано 63 878 заявок, что на 11 тысяч больше по сравнению с первоначально открытыми вакансиями и является самым высоким показателем с 1996 года.
Результаты первого этапа национального конкурса будут доступны 27 сентября 2021 года.