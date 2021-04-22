Португалия: университеты ждут иностранцев

Для достижения этой цели правительство создало рабочую группу, которая обеспечит «повышение эффективности доступа к португальскому высшему образованию для студентов высших учебных заведений и национальных исследователей из третьих стран».

Основными задачами рабочей группы являются «выявление ограничений и упрощение процесса выдачи виз для студентов высших учебных заведений», «согласование требований и представление предложений по упрощению процедур».

Также очень важен «анализ и продвижение возможности взаимодействия» компьютерных систем различных служб для обмена информацией, связанной с процессами обучения иностранных студентов и «систематического мониторинга всего процесса, чтобы устранять препятствия в выдаче виз».

Рабочая группа будет собираться не реже одного раза в месяц, чтобы «сигнализировать, отслеживать и обсуждать ограничения, связанные с выдачей виз студентам высших учебных заведений, с целью быстрого и согласованного реагирования» и представлять отчет о проделанной работе.

В настоящий момент доля иностранных студентов в Португалии составляет 16 процентов.