Португалия: университеты ждут иностранцев

Четверг, 22 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: университеты ждут иностранцев

Правительство хочет привлечь 25% иностранных студентов к высшему образованию.

Для достижения этой цели правительство создало рабочую группу, которая обеспечит «повышение эффективности доступа к португальскому высшему образованию для студентов высших учебных заведений и национальных исследователей из третьих стран».

Основными задачами рабочей группы являются «выявление ограничений и упрощение процесса выдачи виз для студентов высших учебных заведений», «согласование требований и представление предложений по упрощению процедур».

Также очень важен «анализ и продвижение возможности взаимодействия» компьютерных систем различных служб для обмена информацией, связанной с процессами обучения иностранных студентов и «систематического мониторинга всего процесса, чтобы устранять препятствия в выдаче виз».

Рабочая группа будет собираться не реже одного раза в месяц, чтобы «сигнализировать, отслеживать и обсуждать ограничения, связанные с выдачей виз студентам высших учебных заведений, с целью быстрого и согласованного реагирования» и представлять отчет о проделанной работе.

В настоящий момент доля иностранных студентов в Португалии составляет 16 процентов.

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