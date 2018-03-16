Португалия упрощает оформление виз

Пятница, 16 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия упрощает оформление виз

Для тех, кто отправляется в поездки через туроператоров.

Посольство Португалии в Москве начало применять упрощенный порядок выдачи виз аппликантам, чьи поездки в эту страну организуются при посредничестве турфирм. Об этом 13 марта в рамках выставки MITT сообщил посол Португалии в России г-н Пауло Пинейру, выступая с официальным обращением к туроператорам и журналистам.

Как пояснил чиновник, в качестве доказательства того, что поездка совершается с туристическими целями, в посольство теперь можно предоставлять любой из следующих документов: подтверждение от гостиницы, принимающей компании, системы онлайн-бронирования или же ваучер туроператора с указанием отеля, в котором остановится турист.

Как поясняют наблюдатели, это решение можно считать прорывным для упрощения оформления въездных документов в случаях, когда поездка осуществляется по линии российского туроператора. До сих пор проще всего подтвердить временное размещение при получении шенгенской визы в португальском посольстве было самостоятельным путешественникам - достаточно предоставить электронную бронь гостиницы - из того же booking.com или подобной системы бронирования. А вот у тех, кто берет отель в составе туроператорского пакета, возникали сложности. Требовалось подтверждение непосредственно от гостиницы. «При этом объекты размещения зачастую затягивали, а то и вовсе не присылали туроператорам такой документ», - замечает руководитель одной из португальских принимающих компаний, работающих с российским рынком.

Что касается других улучшений в визовом обслуживании, посол отметил сокращение сроков рассмотрения документов. Обещается, что отныне он не будет превышать трех рабочих дней, тогда как ранее, особенно в «высокий» сезон, подчас растягивался до месяца. Также туроператор сможет подавать документы клиента даже в том случае, если тот забронировал через турфирму только часть размещения в Португалии, а остальное - самостоятельно. Появится и возможность досрочно прекращать действующую визу, чтобы сразу поставить новую - на срок, охватывающий период планируемой поездки, пишет tourdom.ru.

По словам португальского посла, более 90 % шенгенов, выдаваемых сейчас его страной, - долгосрочные и разрешающие многократный въезд. Чаще стали оформлять россиянам и самые «длинные», пятилетние визы.

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