Португалия: уровень безработицы снижается

Вторник, 21 Март 2023 Португалия Португалия

Португалия: уровень безработицы снижается

Министерство труда подчеркнуло сокращение числа людей, зарегистрированных в центрах занятости.

Это сделало февраль вторым лучшим месяцем за всю историю.

Число безработных, зарегистрированных в IEFP, в феврале было вторым самым низким показателем (315 645 человек) в феврале.

Было зарегистрировано снижение на -8,3% (-28 619 человек) по сравнению с предыдущим годом.

Безработица среди молодежи была также второй по величине в этом месяце за всю историю наблюдений, со снижением на -4,5% (-1660 молодых людей) по сравнению с февралем 2022 года.

В феврале безработными были 34 854 молодых человека, а процент безработицы среди молодежи по сравнению с общим числом безработных составил 11%, сообщает опекунство со ссылкой на данные IEFP.

Долгосрочная безработица охватила 120 873 человека, что означает снижение на -28,5% по сравнению с февралем 2022 года (-48 150 человек).

В том же месяце зарегистрированная безработица снизилась во всех регионах, с акцентом на снижение на -9,5% в регионе Алгарве.

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