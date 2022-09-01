Португалия: уровень безработицы снизился до 5,9 процента

Таковы предварительные данные, опубликованные 31 августа Национальным статистическим институтом (INE).

В ранее опубликованной информационной записке INE указывалось , что уровень безработицы вырос на 0,1 пункта в июне по сравнению с маем, до 6,1%. Теперь институт сообщает, что уровень безработицы в июне составил 6% , что является стабилизацией по сравнению с предыдущим месяцем.

При этом безработное население в июле сократилось на 1,1% по сравнению с июнем до 306,2 тыс. человек (безработных меньше на 3,5 тыс. человек). По сравнению с аналогичным периодом 2021 года наблюдается падение на 10,2% (безработных меньше на 34,8 тыс. человек).

Что касается занятого населения, то оно оценивается в 4 876,2 тыс. человек, то есть снижение на 0,1% по сравнению с июнем (на 3,6 тыс. человек меньше занятых), как и по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

С другой стороны, неактивное население в июле увеличилось на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Статистическое управление объясняет эту тенденцию в основном «ростом числа других неактивных людей, тех, кто не занят и не ищет работу (8,5 тыс.; 0,4%) и числа неактивных людей, ищущих работу, но не готовых к работе (4300; 11,8%)», - говорится в примечании.