Португалия: уровень безработицы снизился до 5,9 процентов

Среда, 11 Май 2022 Португалия Португалия

Португалия: уровень безработицы снизился до 5,9 процентов

Снижение в годовом исчислении составляет 1,2 процентных пункта.

Уровень безработицы упал до 5,9% в первом квартале, что на 0,4 процентных пункта ниже, чем в предыдущем квартале, сообщил в среду Национальный институт статистики (INE).

По данным INE , в период с января по март количество безработных, оцениваемое в 308,4 тыс. человек, сократилось на 6,7% (22,2 тыс.) по сравнению с предыдущим кварталом и на 14,3% (51,7 тыс.) по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года.

Численность занятого населения оценивалась почти в 4,901 млн человек и увеличилась на 0,4% (21,9 тыс.) по сравнению с предыдущим кварталом и на 4,7% (219,3 тыс.) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)