Португалия: уровень безработицы снизился до 5,9 процентов

Уровень безработицы упал до 5,9% в первом квартале, что на 0,4 процентных пункта ниже, чем в предыдущем квартале, сообщил в среду Национальный институт статистики (INE).

По данным INE , в период с января по март количество безработных, оцениваемое в 308,4 тыс. человек, сократилось на 6,7% (22,2 тыс.) по сравнению с предыдущим кварталом и на 14,3% (51,7 тыс.) по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года.

Численность занятого населения оценивалась почти в 4,901 млн человек и увеличилась на 0,4% (21,9 тыс.) по сравнению с предыдущим кварталом и на 4,7% (219,3 тыс.) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.