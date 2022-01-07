Португалия: уровень безработицы снизился до 6,3 процента в ноябре

Уровень безработицы в ноябре составил 6,3% , что означает, что он упал на 0,1 процентного пункта (пп) по сравнению с предыдущим месяцем, согласно данным, опубликованным Национальным институтом статистики (INE).

С другой стороны, численность занятого населения увеличилась на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4 852 800 человек.

Таким образом, уровень занятости вырос на 0,1 пп, до 63,2%.

Что касается активного населения, то INE указывает на рост как по сравнению с октябрем (0,2%), так и по сравнению с ноябрем 2020 года (2,1%).

«Увеличение численности активного населения произошло за счет увеличения численности занятого населения», - подчеркивают в статистическом управлении.

Неактивное население составляет 2 506 400 человек, на 0,3% меньше, чем в предыдущем месяце и на 3,7% меньше, чем год назад.