Португалия: уровень безработицы стабилизируется

Вторник, 02 Май 2023 Португалия Португалия

Португалия: уровень безработицы стабилизируется

Согласно предварительным данным, безработица в Португалии в марте стабилизировалась на уровне 6,9%.

Это снижение по сравнению с январем, но увеличение по сравнению с декабрем 2022 года.

В опубликованном ранее заявлении INE указывалось, что уровень безработицы в феврале снизился на 0,2 пункта по сравнению с январем, до 6,8%. Сейчас институт говорит, что уровень безработицы в феврале составил 6,9%.

Что касается марта, INE добавляет, что безработица в Португалии стабилизировалась на уровне 6,9%.

При этом безработное население в марте сократилось на 0,3% по сравнению с февралем до 362,5 тыс. человек (без учета 1,3 тыс. безработных).

Однако по сравнению с аналогичным периодом 2022 года наблюдается рост на 21,3% (более 63,6 тыс. безработных).

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