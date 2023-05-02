Португалия: уровень безработицы стабилизируется

Это снижение по сравнению с январем, но увеличение по сравнению с декабрем 2022 года.

В опубликованном ранее заявлении INE указывалось, что уровень безработицы в феврале снизился на 0,2 пункта по сравнению с январем, до 6,8%. Сейчас институт говорит, что уровень безработицы в феврале составил 6,9%.

Что касается марта, INE добавляет, что безработица в Португалии стабилизировалась на уровне 6,9%.

При этом безработное население в марте сократилось на 0,3% по сравнению с февралем до 362,5 тыс. человек (без учета 1,3 тыс. безработных).

Однако по сравнению с аналогичным периодом 2022 года наблюдается рост на 21,3% (более 63,6 тыс. безработных).