Португалия: уровень безработицы в сентябре вырос до 6,4 процента

После трех месяцев снижения уровень безработицы в сентябре вырос до 6,4%, сообщает Национальный институт статистики. Тем не менее, по сравнению с тем же периодом 2020 года произошло снижение на 1,6 процентных пункта .

В сентябре активное население уменьшилось на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. «Уменьшение активного населения произошло в результате сокращения численности занятого населения, которое превысило рост безработного», - поясняет статистическое управление.

Незанятое население увеличилось на 1,9% по сравнению с восьмым месяцем 2021 года, но снизилось на 18,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Важно пояснить, что сентябрь ознаменовался снятием ограничений на экономическую деятельность, связанную с пандемией. Тем не менее, данные показывают, что безработица увеличилась (немного), а занятость снизилась.