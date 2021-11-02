Португалия: уровень безработицы в сентябре вырос до 6,4 процента

Вторник, 02 Ноябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: уровень безработицы в сентябре вырос до 6,4 процента

Это на 0,1 процентного пункта больше, чем в августе.

После трех месяцев снижения уровень безработицы в сентябре вырос до 6,4%, сообщает Национальный институт статистики. Тем не менее, по сравнению с тем же периодом 2020 года произошло снижение на 1,6 процентных пункта .

В сентябре активное население уменьшилось на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. «Уменьшение активного населения произошло в результате сокращения численности занятого населения, которое превысило рост безработного», - поясняет статистическое управление.

Незанятое население увеличилось на 1,9% по сравнению с восьмым месяцем 2021 года, но снизилось на 18,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Важно пояснить, что сентябрь ознаменовался снятием ограничений на экономическую деятельность, связанную с пандемией. Тем не менее, данные показывают, что безработица увеличилась (немного), а занятость снизилась.

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