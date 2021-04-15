Португалия: уровень безработицы вырастет до 7,3 процентов

Четверг, 15 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: уровень безработицы вырастет до 7,3 процентов

Однако в последующие годы ожидается улучшение ситуации.

Согласно прогнозам правительства, в 2021 году ожидается рост безработицы до 7,3%.

С возвращением к нормализации экономической активности этот показатель снизится в последующие годы, сообщил министр финансов Жоау Леау.

Согласно прогнозам Программы стабильности, исполнительная власть указывает на постепенное снижение уровня безработицы в долгосрочной перспективе, до 2025 года: 7,3% (2021 год), 6,7% (2022 год), 6,4% (2023 год), 6% (2024 год) и 5,8% (2025 год).

Снижение уровня безработицы сопутствует улучшению экономической активности после сильного воздействия пандемии в 2020 году и в начале 2021 года.

Валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 4% в этом году, а на следующий год цифра пересмотрена в сторону увеличения до 4,9% в связи с благоприятными экономическими прогнозами.

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