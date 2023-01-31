Португалия: уровень безработицы вырос до 6,7 процента

Уровень безработицы увеличился на 0,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем, до самого высокого значения за последние полтора года.

На конец 2022 года в стране насчитывалось 347 600 безработных.

Таковы предварительные данные, опубликованные 31 января Национальным институтом статистики (INE).

Помимо цепного роста на 0,2 п.п. (с учетом пересмотра ноябрьского значения в сторону повышения), показатель за последний месяц прошлого года также показывает рост на 0,6 п.п. по сравнению с тремя месяцами ранее.

Также значительно увеличилось безработное население, которое на конец декабря составило 347,6 тыс. человек.

Оно выросло на 3,2% по отношению к предыдущему месяцу - всего на 10,7 тыс. человек больше, за 30 дней - на 9,3% по отношению к трем месяцам ранее и на 14% больше по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

IEFP опубликовал данные о занятости в центрах занятости по всей стране (включая материк и острова), которые растут пять месяцев подряд, при этом число зарегистрированных безработных уже превышает 307 000 человек .

Неактивное население , по оценке INE, уменьшится на 0,4%, то есть теперь его стало на 8600 человек меньше, что объясняется «в основном уменьшением числа других неактивных людей, тех, кто недоступен и не ищет занятости (10,2 тыс.; 0,4%)».