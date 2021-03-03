Португалия: уровень безработицы вырос в январе до 7,2 процента

Уровень безработицы в январе составил 7,2%, что на 0,4 процентных пункта больше, чем в декабре 2020 года, согласно ежемесячной оценке занятости и безработицы, опубликованной Национальным статистическим институтом (INE).

Таким образом, по сравнению с декабрем численность занятого населения в январе уменьшилась на 1,7%. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года численность занятого населения уменьшилась на 3,5%.

Предварительная оценка занятого населения, рассчитанная INE, составила 4687,2 тыс. человек, что на 79 тыс. человек меньше, чем в декабре 2020 года.

Уровень безработицы среди молодежи оценивается в 24,6%, что соответствует увеличению на 0,9 п.п. по сравнению с уровнем декабря 2020 года, в то время как уровень безработицы среди взрослого населения оценивается в 6%, увеличившись на 0,3 п.п. по сравнению с декабрем.