Португалия: уровень чрезвычайной ситуации повышен

Уровень опасности из-за пандемии Covid-9 повышен с нештатной ситуации до статуса «Бедствие» на всей территории страны, объявил премьер-министр Антониу Кошта.

Правительство утвердило новые правила, которые вступают в силу в 00:00 в четверг, 15 октября:

- состояние бедствия объявлено на всей территории страны;

- нельзя собираться на улицах более 5 человек;

- ограничить семейные мероприятия (свадьбы и крещения) максимум до 50 человек, использование масок обязательно;

- запрет на проведение всех торжеств и академических приемов во всех университетах и политехнических вузах;

- силам безопасности необходимо усилить инспекционные действия;

- увеличить штрафы до 10 тысяч евро для компаний, не обеспечивающих соблюдение действующих правил;

- рекомендуется использовать маску на дорогах общего пользования, когда невозможно поддерживать физическую дистанцию;

- представить Собранию Республики законопроект об обязательном использовании маски и приложения StayAway Covid в школах, государственных учреждениях, на рабочих местах и ​​в вооруженных силах.