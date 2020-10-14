Португалия: уровень чрезвычайной ситуации повышен

Среда, 14 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: уровень чрезвычайной ситуации повышен

Совет министров повысил уровень готовности к чрезвычайным ситуациям, начиная с 00.00 часов 15 октября

Уровень опасности из-за пандемии Covid-9 повышен с нештатной ситуации до статуса «Бедствие» на всей территории страны, объявил премьер-министр Антониу Кошта.

Правительство утвердило новые правила, которые вступают в силу в 00:00 в четверг, 15 октября:

- состояние бедствия объявлено на всей территории страны;
- нельзя собираться на улицах более 5 человек;
- ограничить семейные мероприятия (свадьбы и крещения) максимум до 50 человек, использование масок обязательно;
- запрет на проведение всех торжеств и академических приемов во всех университетах и политехнических вузах;
- силам безопасности необходимо усилить инспекционные действия;
- увеличить штрафы до 10 тысяч евро для компаний, не обеспечивающих соблюдение действующих правил;
- рекомендуется использовать маску на дорогах общего пользования, когда невозможно поддерживать физическую дистанцию;
- представить Собранию Республики законопроект об обязательном использовании маски и приложения StayAway Covid в школах, государственных учреждениях, на рабочих местах и ​​в вооруженных силах.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)