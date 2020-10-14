Португалия: уровень чрезвычайной ситуации повышен
Совет министров повысил уровень готовности к чрезвычайным ситуациям, начиная с 00.00 часов 15 октября
Уровень опасности из-за пандемии Covid-9 повышен с нештатной ситуации до статуса «Бедствие» на всей территории страны, объявил премьер-министр Антониу Кошта.
Правительство утвердило новые правила, которые вступают в силу в 00:00 в четверг, 15 октября:
- состояние бедствия объявлено на всей территории страны;
- нельзя собираться на улицах более 5 человек;
- ограничить семейные мероприятия (свадьбы и крещения) максимум до 50 человек, использование масок обязательно;
- запрет на проведение всех торжеств и академических приемов во всех университетах и политехнических вузах;
- силам безопасности необходимо усилить инспекционные действия;
- увеличить штрафы до 10 тысяч евро для компаний, не обеспечивающих соблюдение действующих правил;
- рекомендуется использовать маску на дорогах общего пользования, когда невозможно поддерживать физическую дистанцию;
- представить Собранию Республики законопроект об обязательном использовании маски и приложения StayAway Covid в школах, государственных учреждениях, на рабочих местах и в вооруженных силах.