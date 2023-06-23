Португалия: уровень долга домохозяйств - на минимуме 1999 года

Пятница, 23 Июнь 2023 Португалия Португалия

Португалия: уровень долга домохозяйств - на минимуме 1999 года

В конце прошлого года сумма долга, накопленного семьями, составляла 22,2% от их собственного капитала.

Десять лет подряд росло благосостояние семей. Только в прошлом году мировое богатство национальных семей выросло на 5,6% (до 978 миллиардов евро), что является самым высоким показателем за всю историю.

В уравнении musts and to-have долг домохозяйств также увеличился, но гораздо медленнее

По данным Банка Португалии, за последние десять лет долг увеличивался в среднем всего на 0,1% в год , что сопоставимо со среднегодовым ростом активов домохозяйств на 3,7%.

Эта динамика способствовала значительному улучшению «баланса» домохозяйств.

Влияние этого движения в прошлом году было таким, что 23 года назад, с момента введения евро, семьи не демонстрировали такой большой финансовой устойчивости своих счетов, как в 2022 году.

На основе эволюции домохозяйств также подсчитано, что каждая семья в настоящее время имеет в среднем активы в размере 237 тысяч евро и объем долга в размере 43 тысяч евро.

Это означает, что на каждые 1000 евро активов домохозяйства имеют долг в размере 182 евро. Десять лет назад это соотношение было на 38% выше, при этом долг домохозяйств составлял 251 евро на каждую 1000 евро богатства.

Эти цифры показывают, что в настоящее время семьи имеют больше возможностей для маневра, чтобы погасить свои долги, прибегая к продаже активов, чем десять лет назад.

Одних только финансовых активов (депозиты, акции, страхование и т. д.), которые в настоящее время составляют около 49% мировых активов, достаточно для покрытия до 1,7-кратной суммы долга на домохозяйство.

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