Португалия: уровень сбережений семей упал

По данным национального института статистики (INE), в четвертом квартале 2018 года уровень сбережений семей немного упал, составив 4,6%. В конце 2017 года португальцы направляли на сбережения 4,7% от своих денежных доходов.

Напомним, сбережениями считаются различные депозиты, вклады, приобретение ценных бумаг, покупка недвижимости. На объем сбережений влияют такие факторы как инфляция, соотношение доходов и расходов.

Также институт статистики приводит и более оптимистичные данные. Например, в четвертом квартале 2018 года зафиксирован рост заработных плат на 1,9%. На 2,3% процента увеличились различные социальные выплаты.