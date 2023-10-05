Португалия: уровень жизни падает

Четверг, 05 Октябрь 2023 Португалия Португалия

Португалия: уровень жизни падает

Согласно исследованию Экономического факультета Порту (FEP) , уровень жизни продолжит падать из-за налогов.

Исследование, представляющее собой первую главу публикации «Экономика и компании: тенденции, перспективы и предложения», анализирует эволюцию уровня жизни в Португалии.

«Относительная потеря уровня жизни в период с 1999 по 2022 год произошла из-за худшей производительности на одного работника и уровня безработицы и, в меньшей степени, снижения относительного преимущества в уровне активности населения», - подчеркнул FEP.

FEP также предупредил, что прогнозируемый пересмотр данных Евростата в сторону увеличения численности населения (с учетом более свежей информации из INE) еще сильнее ухудшит относительный уровень жизни.

В результате Португалия окажется ниже Румынии, на 6 худшем месте в 2022 году (75,9% населения). ЕС), вместо 7 худшего места по официальным данным (77,1%).

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