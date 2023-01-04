Португалия: ущерб из-за непогоды в Кашкайше составил 18,2 млн евро

Городской совет Кашкайша возместил около 18,2 миллиона евро в качестве ущерба, причиненного плохой погодой в декабре.

Согласно официальному источнику в городском совете Кашкайша, это была окончательная цифра, рассчитанная и переданная в Комиссию по координации и региональному развитию Лиссабона и долины Тежу (CCDR-LVT).

Наибольшие потери зафиксированы в коммунальной инфраструктуре (17,4 млн евро), за ней следуют хозяйственная деятельность (716 тыс. евро) и коммунальная техника (69 тыс. евро).

Наиболее критическим районом был Байша-де-Кашкайш - район, исторически пострадавший от погодных условий, поскольку некоторые здания «расположены ниже русла реки».

Интенсивные и непрекращающиеся дожди, которые шли в течение нескольких дней в декабре, вызвали наводнения, нанесли ущерб домам и предприятиям, привели к падению деревьев и разрушению дорог, и даже к смерти человека. В основном затронуты районы Лиссабона, Сетубала, Порталегре и Сантарена.

С 7 по 15 декабря Гражданская защита насчитала 88 эвакуированных. Правительство посетило некоторые пострадавшие места и попросило провести оценку ущерба не позднее 15 января, чтобы упорядочить механизмы поддержки.