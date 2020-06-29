Португалия: усиленные карантинные меры в 19 районах Лиссабона

В связи с увеличением количества случаев заражения в столице, в некоторых районах Лиссабона, по крайней мере, до 14 июля будут действовать карантинные меры. Об этом решении накануне сообщил Совет министров. В эпидемиологически неблагополучных районах будут действовать карантинные меры в соответствии с режимом Estado de calamidade. Таким образом правительство пытается сдержать всплеcк заболеваемости коронавирусом в столичном регионе.

Согласно правилам, все проживающие в данных районах могут покинуть место жительства только с целью похода на работу или покупки товаров первой необходимости (таких как продукты питания и лекарства). Коммерческие заведения должны закрываться в 8 часов вечера, исключения составляют рестораны, предлагающие еду на вынос, супермаркеты (они могут быть открыты до 22 часов), автозаправки, клиники, ветеринарные клиники, аптеки, похоронные бюро, магазины спортивных товаров. Штрафы за нарушение ограничительных мер будут составлять от 100 до 500 евро для физических лиц и от 1000 до 5000 евро для юридических лиц.

Список районов, в которых будут действовать карантинные меры: Santa Clara; Camarate/Unhos/Apelação; Sacavém/Prior Velho; Agualva/ Mira Sintra;Algueirão/ Mem Martins;Cacém/ S. Marcos;Massamá/Monte Abraão; Queluz/Belas; Rio de Mouro;Alfragide; Águas Livres; Falagueira/Venda Nova; Encosta do Sol; Venteira; Mina de Água; Odivelas; Pontinha/Famões; Póvoa de Santo Adrião/Olival Basto; Ramada/Caneças.