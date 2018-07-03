Португалия: усиливается контроль на дорогах

Так называется операция, запущенная Национальной Республиканской гвардией (GNR), которая продлится до 3 сентября.

В ее рамках будут «усилены патрулирование, надзор и поддержка пользователей дорог для обеспечения безопасности в путешествиях и при проведении летних мероприятий».

«Патрулирующие действия военнослужащих будут способствовать превентивным действиям на основных дорогах (на автострадах, основных маршрутах (itinerários principais), дополнительных маршрутах (itinerários complementares) и национальных дорогах) и при доступе к населенным пунктам и соответствующим транспортным артериям с целью сокращения числа ДТП и их последствий».

В ходе инспекции основное внимание будет уделяться таким маневрам, как опасный обгон, изменение направления движения, несоблюдение знака «Уступите дорогу», безопасной дистанции и требования движения по самой правой полосе.