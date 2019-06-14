Португалия: услуги «Мултибанку»

Об этом заявил министр финансов Мариу Сентену на Финансовом форуме Outlook 2019, который проходил в Фонде Калуста Гульбенкяна. «Что касается правительства, то португальцы продолжат пользоваться «Мултибанку» бесплатно», - отметил чиновник.

Ответ главы финансового ведомства последовал после того, как в начале мая ряд португальских банкиров - исполнительные президенты BPI, Caixa Geral de Depóstiso, BCP и Novo Banco - заявили, что «пользование услугами банкоматов в Португалии должно быть платным». При этом они ссылались на «стандартизацию практики в еврозоне».

Как отметил в своем выступлении на CEO Banking Forum, состоявшемся в Кашкайше, Мигель Майя, генеральный директор BCP, «Португалия находится в банковском союзе, где должны действовать одни и те же, единые правила.То есть если услуга - бесплатная, то она должна быть бесплатной во всей еврозоне; если она оплачивается клиентом, то так должно быть во всем банковском союзе».

В свою очередь, Пабло Фореро из BPI поднял вопрос о международной конкуренции: «Если кто-то приезжает сюда, чтобы заниматься бизнесом, не вкладывая средства в банкоматы, почему они должны быть бесплатными?»

Напомним, что в целом ряде страны еврозоны многие услуги банкоматов предоставляются на платной основе.