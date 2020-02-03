Португалия: установлен пенсионный возраст на 2021 год

Граждане, которые планируют выйти на пенсию в 2021 году, должны быть не моложе 66 с половиной лет. Соответствующее постановление было опубликовано в минувшую пятницу в государственной газете Diário da República.



Напомним, пенсионный возраст растет практически каждый год: в 2018 году возраст выхода на пенсию составлял 66 лет и 4 месяца, в 2019 году был увеличен на месяц до 66 лет и 5 месяцев, увеличившись на один месяц. В 2020 году он оставался на прежнем уровне.



В постановлении говорится, что возраст высчитывается из расчета «динамики средней продолжительности жизни», на основе данных Национального института статистики (INE).



Тем, кто хочет оставить активную жизнь до достижения этого возраста, придется рассчитывать на сокращение пенсий, по крайней мере, на 15,2% по причине фактора устойчивости (fator de sustentabilidade).