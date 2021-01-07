Португалия: usucapião, или Приобретение права собственности по давности владения

Этот юридический механизм был известен еще в римском праве, где он получил название «usucapio» (узукапий, португ. usucapião), что означает «приобретение в результате пользования». Согласно понятию «приобретательной давности», любое физическое и юридическое лицо, которое владеет каким-либо имуществом, не являясь при этом его законным владельцем, но охраняя и храня его как свое личное, по истечении некоторого срока времени (т. е. по давности владения) имеет полное право зарегистрировать свое право собственности на данное имущество в официальном порядке.

Для недвижимости срок подобного владения в Португалии - не менее 15 лет, а для других видов имущества - не менее 3 лет.

Поясним, как функционирует узукапий в Португалии, на конкретном примере.

Ситуация: Андрей С. более 20 лет живет в квартире, которую он снимает по контракту в муниципалитете Синтра, и в течение 16 лет использует расположенный неподалеку сельскохозяйственный участок, которые показался ему заброшенным. С 2004 года он заботится о земле, как если бы она была его собственностью, обрабатывает ее и каждый день приезжает, чтобы ухаживать за животными, которых он там поселил, и за все эти годы ни разу не объявился человек, который заявил бы, что является законным владельцем этой земли, либо каким-то образом претендовал бы на участок. Соседи, которые знают и видят, как Андрей С. каждый день заботится о земле, считают именно его формальным владельцем.

Что гласит закон: согласно португальскому законодательству (ст. 1287-1301 Гражданского кодекса), после 16 лет непрерывного использования земельного участка Андрей С. имеет необходимые условия для его регистрации на свое имя, поскольку он выполнил все требования для приобретения собственности по приобретательной давности (usucapião) после 15 лет владения им – открыто (без сокрытия факта владения от других граждан), мирно и добросовестно (de boa fé).

Таким образом, не являясь законным владельцем участка, но относясь к нему как к своему собственному, по истечении некоторого периода времени (т. е. приобретательной давности) Андрей С. имеет полное право зарегистрировать свое право собственности на данное имущество в официальном порядке. При этом стоит подчеркнуть, что земельный участок должен находиться во владении постоянно (непрерывно) на протяжении всего указанного временного периода.

Как зарегистрировать участок на свое имя: Андрей С. должен обратиться к нотариусу для оформления нотариального оправдательного акта (escritura de justificação notarial) в соответствии со ст. 89 и ss. Нотариального кодекса (Código do Notariado), в сопровождении трех свидетелей, готовых подтвердить его связь с рассматриваемым земельным участком. Важно добавить, что упомянутыми свидетелями не могут быть супруга или любой другой родственник Андрея С. Затем нотариальный акт будет опубликован в газете национального или местного масштаба, и, если через 30 дней после публикации никто не предъявит свои претензии, Андрей С. может считать себя законным собственником земли (proprietário legítimo).

Т.е. на данное имущество не должно быть посягательств со стороны лиц, имеющих полное право зарегистрировать на него свое право собственности.

Законодательная база

Режим приобретения права собственности по приобретательной давности (usucapião) регулируется Гражданским кодексом (ГК) Португальской Республики (Código Civil, Decreto-Lei n.º 47344).

Согласно ст. 1287 («Понятие») ГК, usucapião заключается в «приобретении прав собственности или других вещных прав пользования через владение, когда оно сохраняется в течение определенного периода времени». Иными словами, это приобретение права собственности на чужое/бесхозное недвижимое и иное имущество в результате длительного владения им.

Согласно ст. 1289 («Возможность приобретения») ГК, «usucapião могут воспользоваться все, кто вправе приобретать, т. е. лица, которые могут вступать в любые правовые отношения, наделенные правоспособностью». Что касается недееспособных (будь то из-за несовершеннолетнего возраста или психической аномалии), они также могут приобретать посредством usucapião - как сами, так и через своих законных представителей, согласно п. 2 ст. 1289.

Согласно ст. 1288 («Обратная сила usucapião») ГК, «течение срока приобретательной давности начинается со дня поступления вещи во владение», но при условии, что оно носит публичный и мирный характер, т.е. имущество должно быть признано принадлежащим собственнику и не порождать никаких конфликтов. Ибо если владение произошло с применением насилия или скрытым путем, то, согласно ст. 1297, «сроки usucapião начнут отсчитываться только после после того, как насилие прекратится или владение станет открытым».

Иными словами, имущество должно быть получено пусть не официально оформленным способом, но, как минимум, не незаконно. Т. е. приобретательная давность не распространяется на имущество, фактический владелец которого заполучил его по подделке документов, путем применения насилия или прочими противоправными методами.

Через сколько времени можно воспользоваться usucapião

Теперь относительно периода времени, по истечении которого желающий может приобрести право собственности, сославшись на приобретательную давность (usucapião). Данный период зависит от типа имущества, к которому он относится.

I. Согласно ст. 1299 («Имущество, не подлежащее регистрации») ГК, в случае движимого имущества (bens móveis), которое не подлежит регистрации, приобретательная давность (usucapião) наступает:

- спустя 3 года после вступления во владение имуществом, когда оно происходит добросовестно и на справедливом правовом основании;

- спустя 6 лет - независимо от добросовестности и правового основания владения.

II. Условия в случае с недвижимостью (bens imóveis) указаны ниже.

а) недвижимость без регистрации права приобретения

Согласно ст.1296 ГК, при отсутствии регистрации права приобретения (registo do título de aquisição), а только простом владении (mera posse), требуется 20 лет, если владение является недобросовестным, или 15 лет, если оно является добросовестным (статья 1296 ГК).

б) недвижимость с регистрацией права приобретения Право собственности на недвижимость возникает через 10 лет с даты регистрации и при условии добросовестности (подпункт а) ст. 1294 ГК). В случае недобросовестности (má fé) приобретательная давность наступает через 15 лет с даты регистрации той же даты (подпункт b) ст. 1294 ГК).

Таким образом, лицо, которое добросовестно либо недобросовестно завладело чужим имуществом и продолжает открыто, непрерывно владеть недвижимым имуществом в течение, в зависимости от ситуации, 10, 15 или 20 лет или движимым имуществом - в течение 3 или 6 лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность).

Добросовестность (boa fé) против недобросовестности (má fé)

Португальское законодательство использует эти термины, в том числе, для установления сроков приобретательной давности. Единственная разница между «добросовестностью» и «недобросовестностью» в отношении приобретательной давности касательно недвижимости заключается в сроке, в течение которого можно ссылаться на это обстоятельство: если те, кто владеет имуществом, недобросовестны, то к сроку добавляется 5 лет по сравнению с тем, который будет применяться к тем, кто действует добросовестно. Быть «недобросовестным» (estar de má fé) в этой ситуации означает знать, что собственность принадлежит кому-то другому, и воспользоваться отсутствием этого человека.

Предполагается, что зарегистрированное владение является добросовестным а, в свою очередь, безымянное - недобросовестным.



Можно ли ссылаться на usucapião в случае арендованного имущества?

Для того, чтобы арендованное имущество стало вашим в результате usucapião, недостаточно просто владеть им. В нашем примере - Андрей С. не станет владельцем арендованного жилья по прошествии 15 лет, поскольку существует договор аренды.

Таким образом, полностью исключается возможность приобретения имущества по приобретательной давности, если его собственник предоставил его фактическому владельцу (арендатору) по официальному договору (аренда, рента и т.п.).