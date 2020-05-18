Португалия: утвержден график второго этапа снятия карантинных мер

Португалия приходит в себя после режима чрезвычайного положения из-за коронавируса. Правительство утвердило план очередного этапа ослабления карантинных мер в стране, который начался 18 мая. На фоне улучшения ситуации с коронавирусом, будут сняты ряд ограничений, открыты развлекательные, образовательные и культурные заведения. Однако, как подчеркивается в заявлении, «снятие ограничений должно проходить при неукоснительном соблюдении мер социальной дистанции для сдерживания инфекции».

Торговля

Открылись магазины, имеющие выход на улицу площадью до 400 м2.

Рестораны

Открылись рестораны, кафе и кондитерские с максимальной вместимостью - 50% от обычной. Открыты террасы и веранды заведений.

Ярмарки и рынки

Ярмарки снова функционируют, однако, при наличии плана действий в чрезвычайных ситуациях.

Кемпинги и автоприцепы

Могут работать с ограничением вместимости в две трети от обычной.

Школы и детсады

К урокам вернулись учащиеся 11-х и 12-х классов, а также воспитанники детсадов до 3-х лет. Ученики от 10 лет и старше должны носить маску.

Культурные учреждения

Открыты музеи, памятники и дворцы, они должны работать в соответствии с санитарными нормами DGS. Расстояние между посетителями должно быть не менее 2 метров, помещения должны проходить санитарную обработку.

Дома престарелых

Разрешается посещение гостем одного пожилого человека, один раз в неделю (максимум 90 минут) по предварительной записи. Во время посещений необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать маски.

Работа

Компаниям рекомендованы вводить графики, при которых работники будут покидать рабочие места в разное время.

Общественный транспорт

В автобусах должны присутствовать средства дезинфекции, вместимость автобуса не должна превышать 2/3, для пассажиров любого транспорта обязательно использование маски. За ее отсутствие на пассажира могут выписать штраф. Детям младше 10 лет ношение маски не обязательно.

Автошколы

Автошколы и учебные центры, имеющие лицензию Института мобильности и транспорта, могут открыться вновь, с соблюдением санитарных правил DGS.

С 30 мая

Будут разрешены религиозные службы и праздники. Религиозные торжества разрешаются в соответствии с правилами, установленными между DGS и конфессиями.

С 1 июня

Будут работать Lojas de Cidadão.

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Торговля

Будут открыты магазины площадью более 400 м2 и торговые центры.

Культура

Открытие кинотеатров, театров, концертных залов и зрительных залов.

С 6 июня открытие купального сезона

Расстояние между отдыхающими (не входящими в одну группу) должно быть не менее 1,5 метра, расстояние между зонтами не менее трех метров. Запрещены групповые занятия спортом, кроме водных видов спорта.

Тенты и палатки

Вместимость тента или палатки не должно превышать 5 человек. Расстояние между палатками должно быть не менее 3 метров. На пляжах буду установлены светофоры, где зелёный свет означает низкую заполняемость (1/3) желтый - высокую (2/3) и красный - полную загруженность.

Бары, рестораны и террасы

Будут работать с ограничением о вместимости - 50% и обязательными уборками четыре раза в день. Реорганизация террас возможна для обеспечения социальной дистанции.

Уличная торговля

Торговля должна проводиться с использованием маски и козырька.

Общие рекомендации для отдыхающих на пляже

Избегайте доступа в районы с высокой или полной загрузкой. Проводите регулярную дезинфекцию рук, особенно по прибытии на пляж. Обеспечьте социальную дистанцию на пляже и при купании.