Португалия: утвержден лимит штрафов за неуплату дорожных сборов

Либеральный законопроект о штрафах за неуплату дорожных сборов был в целом одобрен парламентом и в настоящее время подробно обсуждается.

Он предусматривает, что «общая сумма, взимаемая в соответствии с положениями этого закона, а именно дорожные сборы, штрафы и любые административные расходы, как в рамках производства по делу об административном правонарушении, так и в рамках исполнительного производства, не могут превышать трехкратную сумму соответствующих сборов за проезд без ущерба для пени за просрочку платежа».

Также было утверждено переходное правило, согласно которому «к делу об административном правонарушении, находящемуся в производстве на день вступления в силу настоящего Закона, применяется тот режим, который конкретно представляется более благоприятным для подсудимого».

Накануне в ходе обсуждения этих проектов Карлуш Гимарайнш Пинту продемонстрировал «открытость и гибкость» в работе по специальности над предложением об ограничении административных правонарушений за неуплату дорожных сборов.

У Bloco Esquerda также было два законопроекта по этому вопросу, но оба в итоге были отклонены. В одном из дипломов BE требовали «амнистии за неуплату сборов за проезд», что в итоге было отклонено.

Также был отклонен законопроект о том, чтобы государство перестало быть «сборщиком частных компаний» в случае административных правонарушений за неуплату пошлин.