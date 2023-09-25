Португалия: утверждено окончание срока действия золотых виз

Понедельник, 25 Сентябрь 2023 Португалия Португалия

Португалия: утверждено окончание срока действия золотых виз

Парламент вновь одобрил программу Mais Habitação, которая предусматривает прекращение программы золотых виз.

На программу было наложено вето президента республики, но теперь она принята без изменений.

Со вступлением в силу нового закона новые запросы на выдачу резидентских виз для инвестиционной деятельности приниматься не будут, что не повлияет на возможность продления уже выданных разрешений.

Запросы на выдачу и продление вида на жительство для осуществления инвестиционной деятельности остаются в силе, в том числе и те, которые на дату вступления закона в силу находятся на предварительном контроле в муниципальных советах.

Выдача или продление вида на жительство для воссоединения семьи также не подпадает под принятое ограничение.

Оппозиционные партии представили для голосования на пленарном заседании более 320 предложений по поправкам, все они были отклонены депутатами-социалистами, а также, в зависимости от случая, другими парламентскими фракциями.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)