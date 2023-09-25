Португалия: утверждено окончание срока действия золотых виз

На программу было наложено вето президента республики, но теперь она принята без изменений.

Со вступлением в силу нового закона новые запросы на выдачу резидентских виз для инвестиционной деятельности приниматься не будут, что не повлияет на возможность продления уже выданных разрешений.

Запросы на выдачу и продление вида на жительство для осуществления инвестиционной деятельности остаются в силе, в том числе и те, которые на дату вступления закона в силу находятся на предварительном контроле в муниципальных советах.

Выдача или продление вида на жительство для воссоединения семьи также не подпадает под принятое ограничение.

Оппозиционные партии представили для голосования на пленарном заседании более 320 предложений по поправкам, все они были отклонены депутатами-социалистами, а также, в зависимости от случая, другими парламентскими фракциями.