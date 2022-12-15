Португалия: утверждено повышение минимальной зарплаты до 760 евро

Цель правительства состоит в том, чтобы минимальная заработная плата достигла 900 евро в 2026 году.

Правительство уже одобрило повышение национальной минимальной заработной платы с 705 евро до 760 евро в 2023 году на заседании Совета министров 15 декабря.

«Утвержден декрет-закон, который определяет повышение минимальной заработной платы до 760 евро с 1 января во исполнение обязательств, взятых на себя в среднесрочном соглашении», - заявила Мариана Виейра да Силва.

«Это самое большое абсолютное увеличение минимальной заработной платы за всю историю», - добавила Ана Мендеш Годинью, также присутствовавшая на брифинге.

Этому повышению «предшествовали обширные обсуждения и переговоры по соглашению о доходах», подписанному с работодателями и UGT, напоминает министр труда, и «предполагает в 2023 году увеличение минимальной заработной платы на 7,8%».

Мендеш Годинью также указывает, что «если мы посмотрим на обязательства, которые мы взяли на себя в соответствии с соглашением, мы поставили цель достичь 900 евро в 2026 году, что позволит с 2015 года увеличить национальную минимальную заработную плату на 78%».

Соглашение о доходах предусматривает увеличение минимального вознаграждения до 810 евро в 2024 году, 855 евро в 2025 году и 900 евро в 2026 году.

Следует помнить, что минимальная заработная плата на государственной службе соответствует этой цифре и в следующем году составит 761,58 евро.