Португалия: утверждено увеличение семейного пособия

Правительство одобрило 11 августа в Совете министров декрет закона, который увеличивает семейное пособие и изменяет соответствующие уровни доступа.

Ана Мендеш Годинью, министр труда и социального обеспечения, находит два одобренных документа необходимыми для реализации глобальной программы, которую исполнительная власть считает приоритетной для поддержки семей с детьми.

В случае увеличения семейного пособия, утверждает чиновник, выполняется обязательство правительства «обеспечить, чтобы все семьи получали в год на каждого ребенка не менее 600 евро государственной поддержки», либо через пособие, либо через IRS.

По словам министра, правительство ожидает увеличения семейных пособий примерно на 400 тысяч детей. Мера, пояснила Ана Мендеш Годинью, будет реализована поэтапно в последнем квартале 2022 года, а ретроактивные выплаты будут производиться с 1 июля 2022 года.

Мера будет завершена в 2023 году, «и все дети будут иметь, по крайней мере, эти 50 евро в месяц, независимо от возраста», - сказала Ана Мендеш Годинью, отметив, что до сих пор пособие уменьшалась в зависимости от возраста.

По-прежнему касаясь семейного пособия, министр сказал, что в шкалы были внесены изменения, позволяющие внести поправки, чтобы адаптировать их к эволюции минимальной заработной платы в последние годы, изменение, которое «повлияет на 80 000 детей».

Этот Совет министров также утвердил гарантию детства - меру, предназначенную для поддержки семей в возрасте 18 лет и младше, принадлежащих к домохозяйствам, живущим в условиях крайней нищеты.

Эта мера, пояснил министр, предусматривает отнесение к семейному пособию дополнительной льготы, которая будет выплачиваться автоматически, на детей, находящихся в группе риска бедности. По расчетам исполнительной власти, мера коснется около 123 тысяч детей. Эта мера также будет осуществляться поэтапно.