Португалия: увеличен гарантийный срок на товары

Декрет-закон № 84/2021, опубликованный в Diário da República, переносит в национальное законодательство директивы Европейского Союза (770 и 771 от 2021 г.), направленные на повышение уровня защиты прав потребителей в отношении договоров купли-продажи.

Отметим, что новое законодательство о правах потребителей вступило в силу на всей территории Европейского Союза с 1 января 2022 года.

Подчеркнем, что новые правила не имеют обратной силы, т.е. продление гарантии применяется ТОЛЬКО к покупкам, совершенным с момента вступления в силу нового закона (1 января с. г.).

Рассмотрим основные новшества.

Главное нововведение - продление гарантийного срока. Гарантийный срок на «движимые» товары, такие как бытовая техника, компьютеры и др., увеличен с 2 до 3 лет. Т.е. гарантия на товар, который неисправен или сломался, действует 3 года. В свою очередь, гарантийный срок для недвижимости (дома и квартиры) составляет 10 лет, если речь идет о конструктивных элементах здания, и 5 лет - для других дефектов.

Хотя законом предусмотрено увеличение гарантийного срока с 2 до 3 лет, считая с момента поставки товара, в случае обнаружения несоответствия/дефекта в течение третьего года потребитель должен доказать, что он (дефект) существовал на дату поставки данного товара.

ВОПРОС - ОТВЕТ

- Касается ли новый закон товаров, купленных только в традиционных «физических» магазинах, либо также на онлайн-платформах?

- Закон распространяется как на товары, приобретенные в обычных («физических») магазинах, так и на онлайн-платформах.

- Подпадают ли под действие нового закона товары, бывшие в употреблении (bens em segunda-mão)?

- Да, на б/у товары, проданные профессионалами, предоставляется гарантия 3 года, если только срок не был сокращен по обоюдному согласию, но, в любом случае, гарантия не может быть менее одного года.

- Как осуществляются замена и ремонт приобретенных товаров?

- Замена и ремонт должны производиться бесплатно в течение разумного периода времени с момента уведомления продавца о дефекте или о том, что он причиняет неудобства потребителю. Потребитель должен доставить соответствующий товар продавцу, при этом расходы по доставке должен оплатить продавец.

- Каков срок ремонта или замены возвращенного бракованного товара?

- Срок ремонта или замены бракованного изделия составляет не более 30 дней, за исключением ситуаций более сложного характера или других случаев, оправдывающих более длительный срок. В случае замены товара с потребителя не могут взиматься какие-либо расходы, связанные с нормальным использованием замененного товара, будь то транспорт, работа или запчасти.

- Применяется ли продленный срок гарантии на отремонтированный товар?

- Да, товары, отремонтированные в пределах гарантийного срока, получают дополнительный период в 6 месяцев относительно каждого ремонта.

- Каков новый срок для замененного товара?

- На этот товар предоставляется гарантия 3 года с момента его поставки взамен бракованного. А значит - сохраняется нынешнее правило, с соответствующим продлением гарантийного срока.

- Когда товар не соответствует применяемым к нему требованиям, какие варианты есть у потребителя?

- В этом случае потребитель вправе:

1) потребовать ремонта или замены товара

либо

2) запросить снижение цены товара или расторжение ранее заключенного договора.

При этом к каждому из этих вариантов предъявляются определенные условия и требования. Вместе с тем, потребитель вправе выбрать замену товара или расторжение договора без необходимости подтверждения какого-либо конкретного условия, если его несоответствие обнаружено в течение первых 30 дней с момента доставки товара.

- Должны ли компании гарантировать возможность ремонта в течение определенного срока?

- Да, новый закон обязывает компании резервировать наличие запчастей на 10 лет, чтобы гарантировать лучшее послепродажное обслуживание. То есть теперь у вас есть гарантия, что в ближайшие 10 лет стиральная машина или, например, компьютер будут точно отремонтированы производителями, если потребуется замена какой-либо детали. Отметим, что это правило не распространяется на скоропортящиеся товары или товары, характер которых несовместим с указанным сроком.

- Какая организация будет следить за соблюдением нового закона о гарантиях?

- Соблюдение нового закона о гарантиях, а также наложение соответствующих штрафов будет контролироваться ASAE (Управление по продовольственной и экономической безопасности).