Португалия: увеличилось число зараженных коронавирусом младше 40 лет

По последним данным, почти половина зараженных коронавирусом младше 40 лет. При этом, больше всего смертей по-прежнему регистрируют среди пожилых пациентов (старше 80 лет). Об этом сообщают португальские СМИ со ссылкой на GDS.

В столичном регионе продолжат регистрировать всплеск заболевания коронавирусом. По последним данным, в округе Лиссабон заразились 335 человек. Напомним, по данным GDS, 97% всех случаев были выявлены в столичном регионе. Ранее очаг заболевания находился в северном регионе. Сейчас количество зараженных в этой части страны пошло на убыль.

“Столичному региону уделяется особое внимание из-за значительного числа новых подтвержденных случаев заболевания”, - говорится в сообщении помощника госсекретаря GDS Джамили Мадейры.

На сегодняшний день, в стране официально подтверждены более 33 тысяч случаев заболевания. За минувшие сутки зарегистрированы 366 случаев, в 131 их них зараженным от 20 до 39 лет. По статистике, из 1424 погибших 49,1% составляют мужчины и 50,9% женщины.