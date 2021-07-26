Португалия: увеличился отток из университетов

Согласно официальным данным, обновленным 24 июля, почти 13 тысяч студентов (11,3%), поступивших в высшие учебные заведения в 2018 году, больше не участвовали в системе годом позже.

Процент оттока увеличился на всех уровнях, от бакалавриата до интегрированных магистерских степеней, включая профессиональные высшие технические курсы (CTeSP), государственные и частные учреждения.

Данные предоставлены Министерством науки, технологий и высшего образования (MCTES) и были размещены на портале Infocursos, который собирает подробную статистическую информацию о курсах высшего образования в Португалии, чтобы помочь португальским студентам более осознанно выбрать курс, который они хотят посещать.

В общей сложности 12726 из примерно 112000 студентов, которые начали обучение на 1-м или 2-м циклах высшего образования в 2018 году, не вернулись в университет в следующем году, что соответствует 11,3%.

В бакалавриате 9,1% первокурсников 2018/2019 не вернулись в колледж в следующем году, что на три процентных пункта выше, чем в предыдущем году, такая же разница в случае интегрированных магистров, где процент отсева увеличился с 3,4% до 3,7%.

Также на технических курсах, которые уже имели самый высокий процент в предыдущие годы, было больше студентов, покидающих школу, и именно здесь был зарегистрирован самый большой рост: с 17% до 18,7% в прошлом году.

С другой стороны, сравнивая высшие учебные заведения, студенты все еще реже поступают в частный сектор, чем в государственный, будь то бакалавриат, технические курсы или степень магистра.