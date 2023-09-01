Португалия увеличит поддержку туристических регионов

Turismo de Portugal увеличит поддержку, оказываемую региональным туристическим организациям, на 20%, заявил в эту пятницу в Коимбре государственный секретарь по туризму, торговле и услугам Нуну Фазенда.

«Это было решение, которое я уже принял и о котором я сообщил президенту Turismo de Portugal, чтобы увеличить на 20% поддержку Turismo de Portugal для региональных туристических организаций», - сказал Нуну Фазенда.

По словам члена правительства, «важно дать больше голоса, больше сил и больше ресурсов регионам», признавая, что можно пойти дальше в финансировании региональных образований.

Государственный секретарь по туризму считает, что регионы играют фундаментальную роль в туризме.

В ходе своего выступления Нуну Фазенда отметил, что туризм продолжает достигать исторических результатов в стране, отметив, что первая половина 2023 года стала «лучшим полугодием за всю историю туризма», увеличившись как по количеству ночевок, так и по доходам туристов.

Однако он отметил, что есть некоторые проблемы: нехватка рабочей силы в отрасли, необходимость повысить среднюю зарплату в отрасли, которая остается ниже средней по национальной экономике.

По мнению госсекретаря, «необходимо приложить больше усилий для прогресса в этом направлении».