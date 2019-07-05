Португалия увеличивает расходы на оборону

Об этом заявил представитель правительства страны на этой неделе.

В 2018 году данный показатель составлял 1,35%, и это еще далеко от цели - тратить 2% от ВВП к 2024 году.

Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг объявил о новых данных, которые показали, что в пропорциональном отношении Португалия остается 16-м членом НАТО в спи скептицизмами стран, которые больше всего инвестируют в оборону.

Португалия обошла Германией (1,36%), Бельгию (0,93), Испанию (0,92%) и Люксембург (0,55%), которые находятся в нижней части списка.

В настоящее время, согласно оценкам, только семь стран уже достигли или превысили планку в 2%, цель, согласованную союзниками на Саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году: США (3,42%), Греция (2,24%), Эстония (2,13%), Великобритания (2,13%) и Румыния (2,04%), пишет ТАСС.