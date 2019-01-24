Португалия: увольняют сразу многих

Четверг, 24 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия: увольняют сразу многих

Такого не происходило с 2012 года, когда Португалия переживала финансово-экономический кризис.

Согласно данным министерства труда, количество коллективных увольнений (despedimentos coletivos, DC) увеличилось в 2018 году за 3,5%. Этот процент представляет собой увеличение на 3601 случай, и каждый завершенный процесс DC охватывает, в среднем, более 11 работников.

Ухудшение показателя связано, в основном, с крупными компаниями, которые утроили число уволенных в период с 2017 по 2018 годы.

Данные показывают, что более половины из 2.435 случаев относятся к региону Лиссабона (67,63%), затем идет Северный регион (838 случаев, 23,37%), Центральный регион (206, 5,72%), Алгарве (671, 86%) и Алентежу (55, 1,53%).

В качестве примера можно привести компании Cofaco, CTT, Gramaz и General Electric.

Также в прошлом году объявили о реструктуризации, которая может привести к сокращению около 270 человек, компания Altice, и Novo Banco, который объявил о плане сокращения, который затронет 400 рабочих мест.

Есть также компании, которые предлагают некоторым своим работникам расторгнуть договор с компанией и затем выйти на пенсию, как это было в случае со строительной группой Elevo.

Также в трудовые споры со своими работниками вовлечены пробковый завод Pietec, энергетическая компания Efacec или завод солнечных панелей Moura Fábrica Solar.

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