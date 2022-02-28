Португалия уже ищет возможности трудоустройства для украинских беженцев

Понедельник, 28 Февраль 2022 Португалия Португалия

Португалия уже ищет возможности трудоустройства для украинских беженцев

Португалия делает все возможное, чтобы обеспечить безопасный прием украинцев.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта сообщил, что Португалия уже определяет конкретные возможности трудоустройства для украинских беженцев, и выразил надежду, что ЕС не повторит ошибок предыдущих гуманитарных кризисов.

«Европа не должна повторять ситуацию неподготовленности, которую она уже демонстрировала в прошлом, перед лицом гуманитарных кризисов, которые кажутся явно предсказуемыми, и поэтому она должна подготовить механизмы приема», - сказал Антониу Кошта в конце внеочередного саммита лидеров 27 стран в Брюсселе.

Подчеркнув, что Португалия подтвердила свою полную готовность «разделить со всеми другими государствами-членами» «обязательство по обеспечению международной защиты для всех», премьер-министр напомнил, что «в случае украинцев Португалия имеет очень положительный опыт». прекрасная украинская община, которая живет в стране больше 20 лет.

Таким образом, продолжил он, Португалия имеет возможность через Instituto do Emprego e de Formação Profissional «предоставлять данные для профессионального профиля, подходящего для различных возможностей трудоустройства, которые, к счастью, существуют в Португалии на данный момент. и которые, по сути, имеют основополагающее значение для поддержки восстановления португальской экономики».

Премьер-министр подчеркнул, что «немедленная выдача виз будет обеспечена для всех членов семьи, друзей или знакомых жителей Португалии и тех, кто хочет переехать жить в Португалию», уже «проинструктировав в этом отношении» консульские службы и посольства «как в Украине, так и в соседних странах».

На фото: Антониу Кошта

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