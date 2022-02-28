Португалия уже ищет возможности трудоустройства для украинских беженцев

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта сообщил, что Португалия уже определяет конкретные возможности трудоустройства для украинских беженцев, и выразил надежду, что ЕС не повторит ошибок предыдущих гуманитарных кризисов.

«Европа не должна повторять ситуацию неподготовленности, которую она уже демонстрировала в прошлом, перед лицом гуманитарных кризисов, которые кажутся явно предсказуемыми, и поэтому она должна подготовить механизмы приема», - сказал Антониу Кошта в конце внеочередного саммита лидеров 27 стран в Брюсселе.

Подчеркнув, что Португалия подтвердила свою полную готовность «разделить со всеми другими государствами-членами» «обязательство по обеспечению международной защиты для всех», премьер-министр напомнил, что «в случае украинцев Португалия имеет очень положительный опыт». прекрасная украинская община, которая живет в стране больше 20 лет.

Таким образом, продолжил он, Португалия имеет возможность через Instituto do Emprego e de Formação Profissional «предоставлять данные для профессионального профиля, подходящего для различных возможностей трудоустройства, которые, к счастью, существуют в Португалии на данный момент. и которые, по сути, имеют основополагающее значение для поддержки восстановления португальской экономики».

Премьер-министр подчеркнул, что «немедленная выдача виз будет обеспечена для всех членов семьи, друзей или знакомых жителей Португалии и тех, кто хочет переехать жить в Португалию», уже «проинструктировав в этом отношении» консульские службы и посольства «как в Украине, так и в соседних странах».

На фото: Антониу Кошта