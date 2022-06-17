Португалия: уже известны победители конкурса «Муниципалитет года»

После двух лет проведения конкурса онлайн из-за пандемии, премия «Муниципалитет года» возвращается с размахом и в очном формате, чтобы отметить лучшее, что сделано в муниципалитетах и местных ​​советах страны.

Мероприятие состоялось 8 июня, в нем приняли участие более 150 мэров. Всего насчитывается более 40 отмеченных наградами проектов в 11 категориях и более 80 подкатегориях.

Особым вниманием был отмечен приходской совет Санту-Антониу с проектом «Санто-Антониу Солидарио», а также городской совет Вила-Нова-де-Фамаликан с проектом «Фамаликан и Covid-19».

Оба стали победителями Гран-при в категории социальной поддержки.

Также свою долю признания заслужил муниципалитет Оурема с проектом «Пример бренда AMO», получивший Гран-при в категории «Демократия, равенство и гражданское участие».

В состав жюри этого года вошли Гонсало Сарайва Матиаш, профессор

юридического факультета Католического университета Португалии, Патрисия Коэльо, директор по маркетингу и развитию международной продукции Control, Пауло Падрао, генеральный директор ECO, и другие признанные эксперты

На фото: победители конкурса «Муниципалитет года»