Португалия: уже на первом этапе в вузы поступили 49 438 абитуриентов

Первый этап Национального конкурса на доступ к высшему образованию завершился с ростом на три процентных пункта, говорится в заявлении Министерства науки, технологий и высшего образования (MCTES).

Общее количество зачисленных студентов сократилось на 0,7% по сравнению с тем же этапом конкурса 2021 года. Это связано с сокращением числа кандидатов на 4%, до 59 073.

Процент получивших место растет. «В период с 2021 по 2023 год процент размещения увеличился с 77% до 84% , что демонстрирует растущую корректировку между спросом студентов и предложением вузов», - отмечает министерство, возглавляемое Эльвирой Фортунато.

В 2023-2024 учебном году на медицинские курсы будет принято 1595 студентов , что на 51 больше, чем в предыдущем году. В министерстве объясняют это увеличением количества вакансий, оставшихся после специальных конкурсов на поступление в медицину для аспирантов.

Также повышенным спросом пользовались вузы аэрокосмического направления.

Из 54 363 вакансий, выставленных на конкурс, на второй этап осталось 5 212 вакансий, что на 1,4% меньше по сравнению с 2022 годом.