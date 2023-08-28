Португалия: уже на первом этапе в вузы поступили 49 438 абитуриентов

Понедельник, 28 Август 2023 Португалия Португалия

Португалия: уже на первом этапе в вузы поступили 49 438 абитуриентов

Это составляет 84% кандидатов. В медицинском университете примут рекордные 1595 новых студентов.

Первый этап Национального конкурса на доступ к высшему образованию завершился с ростом на три процентных пункта, говорится в заявлении Министерства науки, технологий и высшего образования (MCTES).

Общее количество зачисленных студентов сократилось на 0,7% по сравнению с тем же этапом конкурса 2021 года. Это связано с сокращением числа кандидатов на 4%, до 59 073.

Процент получивших место растет. «В период с 2021 по 2023 год процент размещения увеличился с 77% до 84% , что демонстрирует растущую корректировку между спросом студентов и предложением вузов», - отмечает министерство, возглавляемое Эльвирой Фортунато.

В 2023-2024 учебном году на медицинские курсы будет принято 1595 студентов , что на 51 больше, чем в предыдущем году. В министерстве объясняют это увеличением количества вакансий, оставшихся после специальных конкурсов на поступление в медицину для аспирантов.

Также повышенным спросом пользовались вузы аэрокосмического направления.

Из 54 363 вакансий, выставленных на конкурс, на второй этап осталось 5 212 вакансий, что на 1,4% меньше по сравнению с 2022 годом.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)