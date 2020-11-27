Португалия уже определила, какие группы получат вакцину первыми

По данным телеканала, первой вакцинированной группой будут люди в возрасте от 50 до 75 лет с очень серьезными заболеваниями.

Вторая группа населения, которая должна быть вакцинирована против Covid -19, включает людей в возрасте от 50 до 75 лет с опасным заболеванием, но меньшей степени тяжести, а также других медицинских работников и других лиц, находящихся в лечебных учреждениях.

Документ, подготовленный технической комиссией по вакцинам, уже передан Министерству здравоохранения и рабочей группе, которая будет планировать кампанию вакцинации.

В первую группу населения, которая будет вакцинирована, помимо людей в возрасте от 50 до 75 лет, имеющих тяжелые заболевания, войдут сотрудники домов престарелых и их жильцы.