Португалия уже определила, какие группы получат вакцину первыми
SIC Notícias утверждает, что критерии вакцинации против Covid-19 уже определены.
По данным телеканала, первой вакцинированной группой будут люди в возрасте от 50 до 75 лет с очень серьезными заболеваниями.
Вторая группа населения, которая должна быть вакцинирована против Covid -19, включает людей в возрасте от 50 до 75 лет с опасным заболеванием, но меньшей степени тяжести, а также других медицинских работников и других лиц, находящихся в лечебных учреждениях.
Документ, подготовленный технической комиссией по вакцинам, уже передан Министерству здравоохранения и рабочей группе, которая будет планировать кампанию вакцинации.
В первую группу населения, которая будет вакцинирована, помимо людей в возрасте от 50 до 75 лет, имеющих тяжелые заболевания, войдут сотрудники домов престарелых и их жильцы.