Португалия: уже отправлено более миллиона отчетов IRS

Первые возвраты португальцы могут ожидаться в первой половине апреля.

Кампания IRS 2022, в которой говорится о доходах, полученных в 2021 году, во вторник достигла важной вехи: согласно статистике, доступной на финансовом портале, португальцы уже представили более миллиона отчетов IRS.

В первый день, когда можно было подать декларацию, к 18:00 было сдано более 450 тысяч документов.

Эта эволюция подачи деклараций IRS представляет собой небольшое ускорение по сравнению с прошлым годом, когда необходимо было ждать до шестого дня кампании IRS, чтобы достичь рубежа в один миллион деклараций.

В этом году ожидается, что темпы возмещения вернутся к допандемическим, со средним сроком 17 дней: 12 дней для автоматического IRS и 19 дней для ручного метода подачи.

В общей сложности ожидается предоставление более шести миллионов отчетов IRS с учетом количества, установленного в 2021 году.

На это у налогоплательщиков есть время до конца июня, но многие стремятся ускорить этот процесс, чтобы побыстрее получить возмещение, если таковое имеется. Возврат должен быть произведен не позднее конца июля.