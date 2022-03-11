Португалия уже удовлетворила более 4600 запросов о защите беженцев из Украины

По данным последнего обновления, SEF принял 4626 запросов на временную защиту беженцев из Украины.

Согласно постановлению Совета Министров, просителям временной защиты автоматически выдается вид на жительство сроком на один год, который может быть продлен дважды сроком на шесть месяцев.

Эти запросы можно подавать в национальные центры поддержки интеграции мигрантов и в региональные отделения SEF.

Служба по делам иностранцев и границ имеет 24 службы поддержки по всей стране, предназначенных исключительно для граждан Украины.

SEF также имеет структуру в аэропорту Лиссабона для регистрации запросов на временную защиту для граждан Украины, прибывающих в Португалию воздушным транспортом.