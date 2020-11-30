Португалия: ужесточение мер повысило популярность президента и премьера

Понедельник, 30 Ноябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: ужесточение мер повысило популярность президента и премьера

В месяц более строгих ограничений, направленных на прекращение пандемии, рейтинги главных политиков Португалии выросли.

Опрос Aximage для Jornal de Notícias и TSF показал, что популярность президента республики Марселу Ребелу де Соуза и премьер-министра Антониу Кошты выросла в ноябре, когда были введены более жесткие ограничения для борьбы с пандемией.

74% респондентов барометра Aximage для JN и TSF считают, что Марселу Ребелу де Соуза продемонстрировал положительные результаты в борьбе с пандемией, что на 14 процентных пунктов больше по сравнению с предыдущим опросом. Только 9% дают отрицательную оценку деятельности президента.

В то же время Антониу Кошта переломил тенденцию к снижению популярности: 56% респондентов положительно отозвались о премьер-министре, увеличив рейтинг на пять процентных пунктов, а 28% дали ему отрицательную оценку, что на один процентный пункт меньше, чем в предыдущем рейтинге.

Опрос проводился с 23 по 26 ноября, и его результаты основаны на 647 интервью с жителями Португалии старше 18 лет. Согласно техническому файлу исследования, степень достоверности составляет 95%, а предел погрешности - 3,9%.

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