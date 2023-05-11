Португалия: ужесточение ограничений на табак и курильщиков

На упаковках нагретого табака теперь будут предупреждения о вреде для здоровья.

Также в настоящее время запрещена продажа нагретых табачных изделий, в состав которых входят ароматизаторы.

Поправки направлены на перенос директивы ЕС о нагретом табаке и защиту населения от воздействия табачного дыма.

«Это не мера против курильщиков и продавцов; это неблагоприятная мера для табака и ставка на путь здоровья. Это возможность, которую мы не можем и не должны упустить», - заявил министр здравоохранения Мануэль Писарро.

Что касается переноса Европейской директивы, которая приравнивает нагретый табак к другим табачным изделиям, то особое внимание уделяется включению комбинированных предупреждений о вреде для здоровья с текстом и фотографией на упаковке нагретого табака и запрету на продажу нагретых табачных изделий, содержащих ароматизаторы.

Изменения должны вступить в силу с 23 октября 2023 года.

Перенос директивы сообщества представляет собой «возможность предложить изменения в Закон о табаке, действующий с 2007 года», считает чиновник, добавив, что оценка действующего законодательства является положительной, что «снизило распространенность табачного дыма».

Одним из новых ограничений является расширение мест, где курение запрещено, таких как рестораны, больницы, школы и крытые террасы.

Другие меры призваны запретить продажу табака в большинстве заведений, где это возможно в настоящее время, и переопределить места, где будет разрешена установка этих автоматов с 2025 года.

Предлагаемая поправка к Закону о табаке (четвертая поправка к Закону № 37/2007 от 14 августа) после одобрения Советом министров будет представлена ​​правительством в Собрание Республики.